В лобовом столкновении машин под Рязанью пострадала десятилетняя девочка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В лобовом столкновении под Рязанью пострадала десятилетняя девочка. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 17 августа, на 42-м километре трассы Рязань-Ряжск в Старожиловском районе.
По предварительной информации, 36-летний водитель Skoda Rapid
В результате ДТП пострадал водитель и 58-летняя пассажирка внедорожника, 36-летняя пассажирка и 10-летняя девочка из Skoda. Им оказали помощь на месте.
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