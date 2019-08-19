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22:49, 19 августа 2019 222
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Должник по алиментам из Рыбновского района девять месяцев уклонялся от наказания

Должник по алиментам из Рыбновского района девять месяцев уклонялся от наказания

Житель Рыбновского района не платил алименты. Из-за этого его приговорили к ста часам обязательных, сообщил сайт регионального УФССП.

Приступить к работам мужчина должен был в ноябре, однако так этого и не сделал. Судебные приставы неоднократно вручали нарушителю под подпись направления на работы, которые он систематически игнорировал.

В результате в отношении рыбновца составили протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП, который направили в суд.


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