Должник по алиментам из Рыбновского района девять месяцев уклонялся от наказания

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Житель Рыбновского района не платил алименты. Из-за этого его приговорили к ста часам обязательных, сообщил
Приступить к работам мужчина должен был в ноябре, однако так этого и не сделал. Судебные приставы неоднократно вручали нарушителю под подпись направления на работы, которые он систематически игнорировал.
В результате в отношении рыбновца составили протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП, который направили в суд.
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