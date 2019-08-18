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14:53, 18 августа 2019 595
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В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой

В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой

В Ульяновске 16-летний подросток убил семью и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В воскресенье, 18 августа, в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района нашли тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие были членами одной семьи.

Впоследствии в селе нашли тело 16-летнего молодого человека, который был родственником погибших.

По версии следствия, подросток убил всю семью, а затем покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото СУ СКР по Ульяновской области


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