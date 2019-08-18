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16-летний подросток из Ульяновска, который убил семью и покончил с собой, не состоял на учете в психбольнице, пишет «
В сообщении говорится, что подросток жил в благополучной семье.
Напомним, в воскресенье, 18 августа, в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района нашли тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие были членами одной семьи.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).
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