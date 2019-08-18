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Пожарный показал, как тушил сараи в центре Рязани. Видео опубликовали на YouTube.
«Сообщение о загорание хозяйственных построек на улице Гражданская Рязани поступило 15 августа 2019 г в 17:38. На момент прибытия первого пожарного подразделения сараи горели по всей площади существовала угроза распространения. Удалось не дать огню перекинуться на соседние строения», — написал автор видео.
Ранее пожарный показал, как тушили
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.