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13:42, 18 августа 2019 102

Рязанский Центр поддержки экспорта подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией и Индией

Рязанский Центр поддержки экспорта подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией и Индией

Рязанский Центр поддержки экспорта подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией и Индией. Договоренности были достигнуты в пятницу, 16 августа, на форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Первое соглашение руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин подписал с председателем Ассоциации бизнесменов западной Сербии Моравского региона Слободаном Якшичем.

По словам последнего, в дальнейшем это позволит сербским и рязанским компаниям сотрудничать напрямую.

Господин Слободан анонсировал, что рязанская фирма «Экорост» запустит мини-завод по производству органических удобрений без применения химии в сербском городе Чачак.

«Мы получим продукцию высокого качества без химии. В дальнейшем удобрения мы намерены поставлять в соседние балканские страны, Болгарии и Грецию. Я провел несколько важных переговоров и заключил свою первую сделку с Рязанской областью», — подчеркнул Якшич.

В своей речи господин Слободан отметил высокий уровень организации форума. Анатолий Маркин также подписал два соглашения с Алоком Кумаром — представителем Торгово-промышленной палаты БРИКС и Торгово-промышленной палаты MILLENNIAL INDIA INTERNATIONAL.

Господин Алок выразил слова благодарности.

«Спасибо за приглашение, и поздравляю всех с успешным завершением форума. Мы рады начать сотрудничество с Рязанской областью. Наше соглашение — это первый камень, который заложен чтобы скрепить отношения между нами», — заключил Кумар. Анатолий Маркин подчеркнул, что заключенные соглашения позволят выстроить более тесный контакт и облегчат процесс поиска партнеров для совместных проектов и организации экспорта между странами.

Напомним, II Деловой форум «Дни международного бизнеса» прошел в Рязани во второй раз в рамках форума древних городов.


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