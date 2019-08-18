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Рязанский Центр поддержки экспорта подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией и Индией. Договоренности были достигнуты в пятницу, 16 августа, на форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».
Первое соглашение руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин подписал с председателем Ассоциации бизнесменов западной Сербии Моравского региона Слободаном Якшичем.
По словам последнего, в дальнейшем это позволит сербским и рязанским компаниям сотрудничать напрямую.
Господин Слободан анонсировал, что рязанская фирма «Экорост» запустит мини-завод по производству органических удобрений без применения химии в сербском городе Чачак.
«Мы получим продукцию высокого качества без химии. В дальнейшем удобрения мы намерены поставлять в соседние балканские страны, Болгарии и Грецию. Я провел несколько важных переговоров и заключил свою первую сделку с Рязанской областью», — подчеркнул Якшич.
В своей речи господин Слободан отметил высокий уровень организации форума. Анатолий Маркин также подписал два соглашения с Алоком Кумаром — представителем Торгово-промышленной палаты БРИКС и Торгово-промышленной палаты MILLENNIAL INDIA INTERNATIONAL.
Господин Алок выразил слова благодарности.
«Спасибо за приглашение, и поздравляю всех с успешным завершением форума. Мы рады начать сотрудничество с Рязанской областью. Наше соглашение — это первый камень, который заложен чтобы скрепить отношения между нами», — заключил Кумар. Анатолий Маркин подчеркнул, что заключенные соглашения позволят выстроить более тесный контакт и облегчат процесс поиска партнеров для совместных проектов и организации экспорта между странами.
Напомним, II Деловой форум «Дни международного бизнеса» прошел в Рязани во второй раз в рамках форума древних городов.
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