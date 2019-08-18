На трассе М5 под Рязанью большегруз врезался в ограждение. Фото

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В воскресенье, 18 августа, под Рязанью большегруз врезался в ограждение. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
Он добавил, что ДТП произошло после поворота на Срезнево. По словам очевидца, участником аварии также стала «ГАЗель».
«Все стоит, километра на 1,5. Большегруз на фото ушел в ограждение, на „встречке“ еще „ГАЗель“ вроде стояла», — рассказал автор снимков.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП затруднено движение. Скорость на участке не превышает семи километров в час.
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