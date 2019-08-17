В Рязанской области ожидаются грозы

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В субботу, 17 августа, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Об этом сообщила
В регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду, местами сильный дождь.
Рязанцам напомнили единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по региону —
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.