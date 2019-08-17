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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани появится новый арт-объект. Об этом рассказали организаторы Международного кузнечного фестиваля, который прошел на площади Театральной в субботу, 17 августа, в рамках форума древних городов.
Новый арт-объект «Букет» установят в сквере на пересечении улиц Введенской и Горького.
Его создадут кузнецы-участники фестиваля, приехавшие из 25 регионов России, а также из США, Дании, Ирландии и Австрии, Таиланда, Аргентины.
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