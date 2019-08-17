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Рязань планирует отправить в Китай муку на 36 миллионов долларов к 2024 году, передает
Рязанская компания «Русские мельницы»
В настоящее время планируется ежемесячная отгрузка продукции в Китай в размере 1 000 тонн с дальнейшим увеличением до 5 000 тонн.
Глава региона рассказал, что Рязанская область готова наращивать поставки за рубеж стекла, специальной оптики, продукции приборостроения, медицинской техники, изделий из пластмассы и дерева.
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