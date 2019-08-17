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10:38, 17 августа 2019 332
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Российские летчики победили в конкурсе «Авиадартс» под Рязанью. Фото

Российские летчики победили в конкурсе «Авиадартс» под Рязанью. Фото

Российские летчики победили в конкурсе «Авиадартс», который проводился на полигоне Дубровичи под Рязанью, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр игр.

«Команда России завоевала кубок конкурса „Авиадартс-2019“, победив в четырех номинациях из семи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что второе место заняла команда Китая, а третье поделили сборные Белоруссии и Казахстана.

Зачет конкурса проводился по семи номинациям по родам авиации. Российские летчики выиграли в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. Китайские экипажи стали лидерами в военно-транспортной авиации, а белорусские и казахстанские летчики победили в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно.

Награждение победителей конкурса пройдет на аэродроме Дягилево в Рязани 17 августа с 10:00 до 14:00.

В конкурсе «Авиадартс-2019» участвовали 43 экипажа из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Для гостей будет открыта выставка авиационной техники, задействованной в соревнованиях военных летчиков, включая самолеты и вертолеты стран-участниц конкурса.

Также на мероприятии представят музей дальней авиации.

Напомним, в субботу, 10 августа, на полигоне прошли показательные выступления игр «Авиадартс». Фото можно посмотреть здесь.


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