В Тамбове открылся филиал поликлиники №3

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В Тамбове на улице Гиляровского открылся филиал поликлиники №3, сообщил
Здесь организовали прием трех врачей-терапевтов, акушера-гинеколога, открыли кабинет фельдшера неотложной медицинской помощи.
Планируется, что в филиале в ближайшее время будут работать хирург, офтальмолог, лор-врач, невролог, эндокринолог, физиотерапевт.
Добраться до медучреждения можно с помощью общественного транспорта — автобусами №18С, №8С — до остановки Архитектурная; или автобусами №56, №57 и №18А — до остановки Гиляровского.
График работы: с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
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