В шиловском селе объявили сбор денег на восстановление храма

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В шиловском селе Рубецкое объявили сбор денег на восстановление Покровского храма. Объявление
«Впервые запланированы серьезные работы по восстановлению некогда поруганной святыни. Храм был лишен крыши, у малых куполов сгнили деревянные основания, вследствие чего два из них были обрушены», — рассказал настоятель храма иерей Иоанн Игнатов.
У церкви сделали новую крышу. Сейчас там занимаются восстановлением главного купола и трапезной части.
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