В Рязани обсудили специфику экспорта с Азией и Ближним Востоком. Панельная дискуссия прошла в четверг, 15 августа, на II Деловом форуме.

В экспертном составе присутствовали руководитель национального туристского офиса РФ на Ближнем Востоке Марина Морозова, председатель международного совета Ассамблеи народов Евразии Марина Шматова, директор Международного конгресса промышленников и предпринимателей (по Тихоокеанскому региону) Алок Кумар, директор департамента инвестиционного развития и международных отношений Vietnam Chamber of Commerce & Industry in Hochiminh city Нгуен Ван Туан, исполнительный директор русско-азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов, гендиректор EST-Group — технология стабильного экспорта Алена Тавинцева, директор иракской компании ALDAN Company For General Trading Дана Мухаммед Амин.

Марина Шматова поделилась своим опытом работы в Китае. Она отметила, что китайцы готовы инвестировать в идеи россиян и предоставлять «великолепные» условия, но необходимо выполнять все условия по защите интеллектуальной собственности.

Нгуен Ван Туан рассказал о сотрудничестве и партнерстве России и Вьетнама. Он подчеркнул, что связи между странами укрепляются, развивается экспорт оборонной промышленности, IT-технологий.

«В прошлом году товарооборот между странами составил 6 млрд долларов. В 2020 году планируется рост до 10 млдр. Россия занимает 24 место из 130 стран, в которые инвестирует Вьетнам. Страны уже реализовали 123 проекта общей стоимостью 900 млрд долларов в сфере добычи нефти и газа, электроэнергии и молочной продукции, — подчеркнул Нгуен.

Также было отмечено, что в 2018 году количество российских туристов во Вьетнаме составило 600 тысяч человек, а в 2020 году страна планирует принять почти миллион.

«В Рязани Вьетнам планирует реализовать проекты в фармацевтике и кожевенной промышленности», — подвел итоги выступления Нгуен Ван Туан.

Об особенностях сотрудничества со странами Ближнего Востока рассказала Марина Морозова. В своем выступлении она отметила рост экспорта в сфере услуг и энергетике, резкую индустриализацию стран Персидского залива и снижение доли ВВП в сельском хозяйстве.

«Природные ресурсы стран ограничены и поэтому у России есть перспективы сотрудничества в этой сфере», — отметила Морозова.

Она рассказала, что в странах Ближнего Востока медицина дороже, чем в России, но ее качество невысокое.

«Рынок ОАЭ очень платежеспособный, именно поэтому Рязань может реализовать проекты в сфере медицинского туризма, в частности, стоматологии», — заключила Морозова.

В ходе дискуссии все участники сошлись во мнении, что, несмотря на присутствие некоторых барьеров в сотрудничестве со странами Ближнего Востока из-за особенностей менталитетов, рынок имеет большие перспективы.