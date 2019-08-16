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18:04, 16 августа 2019 131
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Рязанская область подала заявку на создание детского технопарка

Рязанская область подала заявку на создание детского технопарка

Фото: Pixabay.com

Рязанская область подала заявку в Минобразование на создание детского технопарка — кванториума. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на форуме «Образование без границ», передает РИА Новости.

Глава региона пояснил, что регион подал заявку на один мобильный кванториум, а затем планирует «создавать кванториумы поменьше» в райцентрах.

«Конечно, это вещь хорошая и полезная, — считает он. — Детям это нравится, что самого главное. Я думаю, что такие вещи надо развивать».

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2019 году 12 регионов получат 183 миллиона рублей на создание детских технопарков.

Форум «Образование без границ» проводят в Рязани" в рамках форума древних городов.


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