Рязанская область подала заявку на создание детского технопарка

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Фото: Pixabay.com
Рязанская область подала заявку в Минобразование на создание детского технопарка — кванториума. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на форуме «Образование без границ», передает
Глава региона пояснил, что регион подал заявку на один мобильный кванториум, а затем планирует «создавать кванториумы поменьше» в райцентрах.
«Конечно, это вещь хорошая и полезная, — считает он. — Детям это нравится, что самого главное. Я думаю, что такие вещи надо развивать».
Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2019 году 12 регионов получат 183 миллиона рублей на создание детских технопарков.
Форум «Образование без границ» проводят в Рязани" в рамках форума древних городов.
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