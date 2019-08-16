Рязанец собрал в поле более полутора килограммов марихуаны для продажи

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Рязанец заготовил более полутора килограммов марихуаны для продажи. Об этом сообщила
Полицейские получили сведения, что 38-летний мужчина планирует собрать дикорастущие растения для изготовления марихуаны. Удалось выяснить, что для этого злоумышленник выбрал село Добрый Сот в Спасском районе.
Во время проверки полицейские встретили мужчину на улице села. При досмотре у него в сумке нашли «фрагменты растений с характерным запахом». Его задержали.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно перевозил 1613 граммов марихуаны. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
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