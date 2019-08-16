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Фото: Pixabay.com
Ремонтировавший машины касимовец украл запчасти с припаркованных на ночь автомобилей. Об этом
С двух Kia и двух Hyundai за две ночи пропали электронные блоки управления двигателем. У одной машины разбили боковое стекло, у остальных, как отметили в полиции, «был тихо и чисто» открыт капот.
Оперативники опросили свидетелей и посмотрели записи камер видеонаблюдения. Они задержали 40-летнего подозреваемого.
Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление против личности и грабеж. В последнее время он работал в сфере ремонта автомобилей и торговли запчастями. Злоумышленник научился открывать капот так, чтобы не повредить замок и не срабатывала сигнализация. Он украл блоки, чтобы продать их в соседних областях.
На касимовца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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