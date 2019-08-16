«Рельеф-Центр» стал участником «Дней международного бизнеса в Рязанской области»

«Рельеф-Центр» стал участником форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Как отметили в пресс-службе компании, мероприятие позволяет создать уникальную площадку для делового общения крупных рязанских экспортеров с представителями ведущих зарубежных компаний.

В этом году форум посетили делегации из Китая, Азербайджана, Молдовы, Сербии, Индии, Вьетнама, Ирана и ряда других стран.

Деловая программа началась с пленарной сессии с участием губернатора Николая Любимова. После этого гости посетили масштабную выставку продукции рязанских предприятий, поучаствовали в дискуссиях по вопросам экспорта товаров в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также провели серию важных деловых переговоров.

«Рельеф-Центр» — лидер оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества в России. Компания также поставляет свою продукцию за границу — в Восточную Европу и страны СНГ.

«За последние годы „Рельеф-Центр“ существенно укрепил позиции на зарубежных рынках и планирует дальнейшее развитие бизнеса в этом направлении», — подчеркнули в пресс-службе.

На международной бирже контрактов, которая прошла в рамках форума, компания представила свой ассортимент продукции и рассказала иностранным бизнесменам из Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Таджикистана, Сербии о выгодных вариантах сотрудничества. Результатом продуктивных презентаций и переговоров стало заключение ряда договоренностей с зарубежными компаниями.

В пятницу, 16 августа, делегации из Азербайджана и Молдовы посетили головной офис «Рельеф-Центра», чтобы лично увидеть масштабы бизнеса и познакомиться с работой компании. Для зарубежных гостей организовали экскурсию по логистическому комплексу, который относится к классу А+ и занимает площадь более 45 000 кв м. Также гостям показали офисное здание, включающее собственный медицинский центр, корпоративное кафе, современные рабочие пространства и комфортные зоны отдыха для сотрудников.

Представители делегаций поговорили о перспективах будущего сотрудничества, а также об успехах, которых уже удалось достичь «Рельеф-Центру» на международном рынке.

«Заключение новых контрактов положительно скажется не только на бизнесе компании, но и поспособствует развитию экспортного потенциала и расширению возможностей всей Рязанской области», — добавили в пресс-службе.