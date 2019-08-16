RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Около вокзала «Рязань-1» убрали платную парковку. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал «
Отмечается, что некоторое время стоянка будет работать бесплатно. По решению суда отсюда убрали все парковочное оборудование, так как его владелец нарушил условия действующего договора. «Дальнейшая судьба парковки неизвестна», — говорится в сообщении.
Напомним,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФК «Рязань» сыграл вничью с липецким «Металлургом»
|
cледующая новость →Рязанца оштрафуют за дебош в суде
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.