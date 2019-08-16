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9:55, 16 августа 2019 798
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Около вокзала «Рязань-1» убрали платную парковку

Около вокзала «Рязань-1» убрали платную парковку

Около вокзала «Рязань-1» убрали платную парковку. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал «Город».

Отмечается, что некоторое время стоянка будет работать бесплатно. По решению суда отсюда убрали все парковочное оборудование, так как его владелец нарушил условия действующего договора. «Дальнейшая судьба парковки неизвестна», — говорится в сообщении.

Напомним, парковка у вокзала «Рязань-1» стала полностью платной весной 2016 года.


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