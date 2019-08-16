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Николай Любимов считает, что на месте троллейбусного парка в Рязани нужно построить школу. Он предложил эту идею на открытии форума «Образование без границ» в пятницу, 16 августа, сообщает издательство «
«Мы должны использовать оставшуюся землю, которая находится в муниципальной собственности, на строительство образовательных объектов», — сказал губернатор.
По его оценкам, школа должна быть не меньше, чем на 1600 мест. Любимов отметил, что строительство возможно в рамках нацпроектов. Так, в этом году по направлениям «Образование» и «Демография» регион получил более 765 миллионов рублей.
Отметим, что форум «Образование без границ» проводят в рамках форума древних городов.
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