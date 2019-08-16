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13:30, 16 августа 2019 680
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На месте троллейбусного парка нужно построить школу — Любимов

На месте троллейбусного парка нужно построить школу — Любимов

Николай Любимов считает, что на месте троллейбусного парка в Рязани нужно построить школу. Он предложил эту идею на открытии форума «Образование без границ» в пятницу, 16 августа, сообщает издательство «Пресса».

«Мы должны использовать оставшуюся землю, которая находится в муниципальной собственности, на строительство образовательных объектов», — сказал губернатор.

По его оценкам, школа должна быть не меньше, чем на 1600 мест. Любимов отметил, что строительство возможно в рамках нацпроектов. Так, в этом году по направлениям «Образование» и «Демография» регион получил более 765 миллионов рублей.

Отметим, что форум «Образование без границ» проводят в рамках форума древних городов.


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