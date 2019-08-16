Дожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 17 августа, в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Местами сильный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +1, +16 градусов, днем +18, +23 градуса.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.