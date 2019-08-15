В тамбовской деревне утонул 62-летний рыбак

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в среду, 14 августа в деревне Александровские Верхи Сампурского района утонул 62-летний рыбак, пишет
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, мужчина полез в воду, чтобы распутать леску.
В полицию и службу спасения обратились друзья погибшего. Следователи начали проверку по факту произошедшего.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за шествия представителей древних городов в Рязани перекроют несколько улиц
|
cледующая новость →Сцена около памятнику Коловрату. RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с фестиваля «Подбелка-2019»
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.