В Рязани начались «Дни международного бизнеса»

В четверг, 15 августа, в Рязани начался второй деловой форум «Дни международного бизнеса». На стартовой пленарной сессии «Региональные аспекты развития экспорта» поучаствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, директор Департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Ирина Лаврентьева, директор по развитию бизнеса Московского региона и ЦФО РЭЦ Григорий Ладышев, директор Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей (по Тихоокеанскому региону) Алок Кумар, исполнительный директор Национального Совета Медицинского Туризма Наталья Юдина.

В приветственном слове Николай Любимов рассказал, что второй деловой форум привлек внимание большого количества представителей бизнеса, органов власти, экспортеров из России и зарубежных стран.

«Всего на форум прибыло более 50 потенциальных покупателей из 22 стран Африки, Азии, Ближнего Востока, запланировано около 200 встреч „лицом к лицу“ с 60 рязанскими экспортерами. Мы рассчитаем, что эти контакты позволят им улучшить показатели свои, больше заработать и создать больше рабочих мест», — отметил политик.

Особое внимание в своем докладе он уделил экспортному потенциалу Рязанской области.

«Большинство предприятий региона пользуется большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. В ближайшее время мы намерены увеличить поставки за рубеж продукции машиностроения, АПК и оказываемых услуг (туризм и медицина). В 2018 году регион поставлял продукцию в сто стран мира, наиболее интенсивно в Азию, Восточную Европу и стран СНГ. Форум дает возможность нашим предприятиям наладить новые контакты, чтобы продать свою продукцию, привлечь инвестиции или создать совместный бизнес», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал о встречах с послом Республики Уганда в России Джонсоном Агара Олва и послом Ганы Лесли Акяа Акуа Опоку-Варе. Вместе с ними Любимов говорил о перспективах обучения студентов из Африки в рязанских вузах.

Также в ходе пленарной сессии участники обсудили реализацию нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Экспорт продукции АПК» в регионах, роль ТПП в развитии регионального экспорта, вклад и перспективы индустрии гостеприимства в российской экономике.

Международные дни бизнеса, в рамках которых пройдут панельные дискуссии, семинары, тематические мастер-классы по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также выставка рязанских компаний и технологические туры на их производство, продлятся до 17 августа. Ключевым событием форума станет международная биржа контактов.