В Рязани на пяти языках прозвучала «Музыка народов мира»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 15 августа, в рамках второго Международного форума древних городов в Рязани прошел концерт «Музыка народов мира».
С музыкальными произведениями разных народов выступили театр народной песни «Узорочье», песенный ансамбль «Радуница», солистка Мария Видяпина, хор Рязанского областного музыкального театра, а также его солисты Ирина Воликова и Валерий Вахрамеев. На главной сцене на Лыбедском бульваре артисты исполнили известные песни на итальянском, белорусском, украинском, русском и испанском языках.
В это же время на бульваре работала ремесленная ярмарка, на которой свои изделия — деревянные статуэтки, игрушки, сувениры из керамики, фарфора и других материалов — представили мастера из Рязани, Рязанской области и соседних регионов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани начались «Дни международного бизнеса»
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?