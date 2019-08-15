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19:23, 15 августа 2019 134
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В Рязани на пяти языках прозвучала «Музыка народов мира»

В Рязани на пяти языках прозвучала «Музыка народов мира»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 15 августа, в рамках второго Международного форума древних городов в Рязани прошел концерт «Музыка народов мира».

С музыкальными произведениями разных народов выступили театр народной песни «Узорочье», песенный ансамбль «Радуница», солистка Мария Видяпина, хор Рязанского областного музыкального театра, а также его солисты Ирина Воликова и Валерий Вахрамеев. На главной сцене на Лыбедском бульваре артисты исполнили известные песни на итальянском, белорусском, украинском, русском и испанском языках.

В это же время на бульваре работала ремесленная ярмарка, на которой свои изделия — деревянные статуэтки, игрушки, сувениры из керамики, фарфора и других материалов — представили мастера из Рязани, Рязанской области и соседних регионов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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