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12:02, 15 августа 2019 154
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В России могут ужесточить правила техосмотра

В России могут ужесточить правила техосмотра

Фото: Pixabay.com

В России могут ужесточить правила техосмотра. Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, передает РИА Новости.

В Национальной технологической инициативе «Автонет» считают, что это повысит надежность работы системы экстренного реагирования и обеспечит своевременное доведение сигнала до экстренных служб, которые помогут пострадавшим.

Процедуру дополнительной проверки разработали в Сколковском институте науки и технологий. Ее предлагают проводить при плановом ТО или перед продажей машины.

Оснащать пассажирские и грузовые автомобили системами ЭРА-ГЛОНАСС надо с 2017 года.


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