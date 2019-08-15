RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В России могут ужесточить правила техосмотра. Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, передает
В Национальной технологической инициативе «Автонет» считают, что это повысит надежность работы системы экстренного реагирования и обеспечит своевременное доведение сигнала до экстренных служб, которые помогут пострадавшим.
Процедуру дополнительной проверки разработали в Сколковском институте науки и технологий. Ее предлагают проводить при плановом ТО или перед продажей машины.
Оснащать пассажирские и грузовые автомобили системами ЭРА-ГЛОНАСС надо с 2017 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Мармакс» презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»
|
cледующая новость →В Рязань приехала синагога на колесах
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».