В четырех районах области поймали подростков, ездивших на мотоциклах без «прав»

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В четырех районах области поймали подростков, которые управляли мототранспортом без «прав». Об этом сообщила
В частности, 15-летнего школьника на мопеде задержали на улице Центральной села Ягодное Сараевского района. В отношении его отца составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП.
Также нарушения выявили в Рыбновском, Сасовском и Щацком районах. Во всех случаях родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.
Транспортные средства поместили на специализированную стоянку как незарегистрированные.
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