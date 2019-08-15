Рязанский актер сыграл спецназовца в короткометражном фильме «Архангел Михаил». Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский актер Илья Малаков сыграл спецназовца в короткометражном фильме «Архангел Михаил».
По сюжету военнослужащий прощается с дочкой и отправляется в горячую точку. Из укрытия он видит, как боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, однако попадают в окружение. Герой вспоминает семью и трогательные моменты из своей жизни, после чего вызывает огонь на себя.
Фильм сняли по песне Григория Лепса «Архангел Михаил».
Напомним, ранее актер снялся в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из-за аварии в центре Рязани образовалась пробка
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».