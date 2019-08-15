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8:41, 15 августа 2019 133
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Рязанский актер сыграл спецназовца в короткометражном фильме «Архангел Михаил». Видео

Рязанский актер сыграл спецназовца в короткометражном фильме «Архангел Михаил». Видео

Рязанский актер Илья Малаков сыграл спецназовца в короткометражном фильме «Архангел Михаил».

По сюжету военнослужащий прощается с дочкой и отправляется в горячую точку. Из укрытия он видит, как боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, однако попадают в окружение. Герой вспоминает семью и трогательные моменты из своей жизни, после чего вызывает огонь на себя.

Фильм сняли по песне Григория Лепса «Архангел Михаил».

Напомним, ранее актер снялся в сериале Тины Канделаки «Порно».


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