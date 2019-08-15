Рокотянская пригласила жителей иранского Исфахана на Новый год в Рязань

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Глава Рязани, председатель гордумы Юлия Рокотянская пригласила жителей Исфахана на Новый год. Делегация из третьего по величине города Ирана приехала в регион на форум древних городов, сообщили в гордуме.
Мэр Исфахана Гходратулла Нарузи рассказал, что у города есть российский побратим — Санкт-Петербург, но они готовы рассмотреть возможность сотрудничества в разных сферах с Рязанью. На встрече с председателем гордумы, заместителями главы администрации Рязани Игорем Тишиным и Владимиром Бурмистровым он обсудил возможное взаимодействие в образовании, торговле, медицине, культуре и туризме.
Гходратулла Нарузи пригласил рязанскую делегацию посетить Иран в рамках мероприятий проекта «Исфахан — 2020».
Ранее сообщалось, что с мэром Исфахана
Справка
Исфахан — третий по величине город Ирана, его история насчитывает три тысячи лет. В нем расположено большое количество памятников исламской архитектуры, семь из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Исфахане производят ковры, текстиль, развиты ручные ремесла, работают сталелитейный и нефтеперерабатывающий заводы.
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