Пилоты «Неба России» совершили первый спортивный полет

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Утром в среду, 14 августа, пилоты «Неба России-2019» совершили первый спортивный полет.
Всего в полетном листе заявили четыре задания — цели и вальсы-сомнения со свободным сбросом маркера.
Район массового старта определили в районе села Шумашь. Из-за погоды отменили одно из заданий, а маршрут Шумашь — Заокское — Коростово скорректировали. Завершился первый спортивный полет аэростатов на левом берегу Оки около населенного пункта Красный Восход.
По словам организаторов, все пилоты успешно справились с заданиями. В результате таблицу 14-го Кубка России возглавил пилот из Красногорска Московской области Иван Меняйло. На втором и третьем местах оказались Эмиль Гилаев (Набережные Челны) и Владимир Богданов (Великие Луки).
Фото Николая Рябцева
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