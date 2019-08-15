Любимов встретился с мэром древнего иранского города

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В четверг, 15 августа, Николай Любимов встретился с мэром иранского города Исфахана Годратолла Норузи. Об этом рязанский губернатор
Глава Рязанской области уточнил, что «налаживает контакты» с гостем, который приехал на
«Интересные для нас сферы взаимодействия — туризм, экономика и агропромышленный сектор», — написал губернатор.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.