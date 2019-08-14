Под Рязанью из-за взорвавшегося газа обрушилась крыша дома

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В селе Коростово из-за хлопка газа обрушилась крыша частного дома. Инцидент произошел 8 августа, сообщил
Также в тыльной части дома выбило рамы и дверные проемы.
Отмечается, газ взорвался из-за «загазованности входного помещения».
Никто не пострадал, хозяйка во время происшествия находилась на работе.
На место происшествия прибыли экстренные службы и оперативная группа администрации муниципального района.
Причины произошедшего устанавливаются.
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