Молодой сотрудник украл у липецкой фирмы более двух миллионов и смартфон

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Фото: Pixabay.com
Молодой липчанин украл у фирмы более двух миллионов рублей и смартфон. Об этом
23-летний горожанин работал в компании, из которой похитил деньги. Через учетную запись другого сотрудника он перевел себе деньги и забрал корпоративный телефон за восемь с половиной тысяч рублей. Ущерб составил два миллиона тринадцать тысяч рублей.
На липчанина завели уголовное дело.
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