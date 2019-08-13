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16:30, 13 августа 2019 258
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В среду на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В среду на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В среду, 14 августа, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Горького, дома 74/64, 76, 78, 78-а, 80, 86, 57, 59, 51 (школа №1), 49;
  • улица Право-Лыбедская, дома 35, 35 корпус 2, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 40/94, 46, 54, 56, 50.

С 9:30 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Халтурина, дома 1/1, 2, 3, 4, 2-а (детсад №78), 7 (детсад №77);
  • улица Матросова, дома 2-а, 2-б, 3, 5/7;
  • улица Ломоносова, дом 3.

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3 часа назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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