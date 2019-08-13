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9:31, 13 августа 2019 133
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Рязанские десантники преклонились перед главной иконой ВДВ

Рязанские десантники преклонились перед главной иконой ВДВ

150 десантников вместе с членами семьи преклонились перед иконой святого пророка Илии в храме Бориса и Глеба. Пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России.

После божественной литургии икону перенесут в воинский храм Воскресения Словущего.​

Икону пророка Божия Илии освятили в конце июля в Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, располагающемся рядом со штабом воздушно-десантных войск.

После освящения икону перемещают по гарнизонам страны. Через год она займет постоянное место в военном храме Воскресения Христова в парке «Патриот».

Открытие этого храма запланировано на 9 мая 2020 года к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Икона содержит контровочную шпильку с фрагментом троса панцевого парашюта РК-2, 1925 года — символ воздушно-десантных войск, а также фрагмент обшивки крыла первого цельнометаллического самолета АНТ-2,1924 года — символ военно-воздушных сил.


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