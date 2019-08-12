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20:28, 12 августа 2019 529
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В Мирном во вторник отключат воду

В Мирном во вторник отключат воду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 13 августа, в поселке Мирный отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С 10:00 до 11:00 рабочие будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воды не будет:

  • в частном секторе,
  • на улице Лесная, дом №28,
  • на улице Новоселковская, дома №№13, 17, 3, 5, 7 и 3б.

Кроме того, снизят подачу воды в поселке Соколовка.


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