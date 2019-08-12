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Тамбовскому мотоциклисту в аварии оторвало ногу. Об этом
В воскресенье, 11 августа, в 19:00 у дома № 65 на улице Астраханской 27-летний мужчина на мотоцикле Honda врезался в ехавший попутно Ford Focus.
«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травматическую ампутацию голени, переломы рук и черепно-мозговую травму», — рассказали в полиции.
Отмечается, что его пассажир ехал без шлема. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга и другими травмами.
Ранее мотоциклиста не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил и пьяную езду.
Фото с сайта тамбовского УМВД
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