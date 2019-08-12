Тамбовский митрополит освятил руины храма в селе Алексеевка

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В воскресенье, 11 августа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил руины храма в селе Алексеевка Мордовского района. Об этом
Владыка отслужил молебен в разрушенном храме в честь Казанской иконы Богоматери. Церковь планируют восстановить.
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