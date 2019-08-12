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18:41, 12 августа 2019 244
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Рязанцы присоединились к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Рязанцы присоединились к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Рязанские волонтеры-спасатели присоединились к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

К месту прибили 100 добровольцев со всей России, которые будут помогать «там, где у спасателей заканчиваются силы и средства».

На прошлой неделе волонтеры вернулись из Иркутской области, где помогали ликвидировать последствия паводка. Там они провели месяц.

Планируется, что в Красноярском крае они пробудут как минимум две недели.

«Занимаемся мы тушением лесных пожаров, копаем защитные рвы, готовим вертолетные площадки для высадки, соответственно, в лесу», — сказал Руслан Юрченко, председатель Рязанского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Фото ГТРК «Ока»


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