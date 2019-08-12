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10:39, 12 августа 2019 51
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Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства. Об этом сообщил сайт газеты «Коммерсант» со ссылкой на депутата Госдумы Елену Панину.

«Это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости», — передает издание слова Паниной.

Она уточнила, что четкие критерии определят совместно с представителями сферы.

Нововведение позволит избежать приоритетной продажи дорогих лекарств с высокой наценкой для извлечения максимальной прибыли.


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