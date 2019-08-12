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Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства. Об этом сообщил сайт газеты «
«Это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости», — передает издание слова Паниной.
Она уточнила, что четкие критерии определят совместно с представителями сферы.
Нововведение позволит избежать приоритетной продажи дорогих лекарств с высокой наценкой для извлечения максимальной прибыли.
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