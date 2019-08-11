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Жительница Гатчины заявила в полицию на священника, крестившего ее ребенка. Одна из прихожанок Мариенбургской церкви рассказала во «ВКонтакте», что игумен Фотий грубо обращался с годовалым малышом.
На ролике видно, что во время крещения батюшка окунает ребенка в воду с головой, хотя он уже слишком большой для купели.
Мать написала заявление на священника в полицию и епархиальное управление.
В Гатчинской епархии
Отстранение от священнослужения — одно из самых суровых дисциплинарных наказаний, не считая лишения сана.
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