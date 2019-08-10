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9:58, 10 августа 2019 958
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В Рязани планируют построить крематорий 1

В Рязани планируют построить крематорий

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 8 августа, в Рязани обсудили строительство в городе крематория. Об этом сообщил сайт мэрии.

В совещании поучаствовали замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России, руководитель ООО «Феникс» Алексей Сулоев, представители администрации города, администрации Рязанского района, МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал».

На встрече отметили, что в настоящее время в Рязани «остро стоит вопрос обеспечения местами для захоронения».

По словам директора МБУ «Ритуал» Татьяны Розумеенко, строительство крематория поможет решить проблемы местных кладбищ, поскольку в ближайшие годы на них будут исчерпаны возможности захоронения.

ООО «Феникс» предложило построить в городе современный крематорий и парк памяти для захоронения урн в открытых и закрытых колумбариях. Предполагается, что проект реализуют за счет средств инвестора.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев представил собравшимся эскизы будущего объекта и описал современное оборудование, которое будет в нем применяться.

Замглавы администрации Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что для необходимо изучить требования, предъявляемые к земельному участку, на котором планируют построить крематорий.

Вопрос также предложили обсудить на дальнейших заседаниях и публичных слушаниях.


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