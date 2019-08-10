В Рязани планируют построить крематорий

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 8 августа, в Рязани обсудили строительство в городе крематория. Об этом сообщил
В совещании поучаствовали замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России, руководитель ООО «Феникс» Алексей Сулоев, представители администрации города, администрации Рязанского района, МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал».
На встрече отметили, что в настоящее время в Рязани «остро стоит вопрос обеспечения местами для захоронения».
По словам директора МБУ «Ритуал» Татьяны Розумеенко, строительство крематория поможет решить проблемы местных кладбищ, поскольку в ближайшие годы на них будут исчерпаны возможности захоронения.
ООО «Феникс» предложило построить в городе современный крематорий и парк памяти для захоронения урн в открытых и закрытых колумбариях. Предполагается, что проект реализуют за счет средств инвестора.
Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев представил собравшимся эскизы будущего объекта и описал современное оборудование, которое будет в нем применяться.
Замглавы администрации Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что для необходимо изучить требования, предъявляемые к земельному участку, на котором планируют построить крематорий.
Вопрос также предложили обсудить на дальнейших заседаниях и публичных слушаниях.
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