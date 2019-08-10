В Архангельской области произошел взрыв на установке с радиацией

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В Архангельской области пять сотрудников «Росатома» погибли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом сообщил
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — говорится в сообщении.
Еще три сотрудника получили травмы и ожоги различной степени тяжести, их доставили в медучреждения.
Это первое официальное сообщение от властей. Почти два дня о трагедии не сообщалось, передает «
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