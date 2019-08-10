В Дубровичах почтили память погибшего на «Авиамиксе» летчика. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На полигоне Дубровичи почтили память Игоря Бутенко,
Священники почтили память погибшего короткой молитвой.
Напомним, полковник Игорь Бутенко пилотажной группы «Беркуты» погиб 2 августа 2015 года во время показательных выступлений на полигоне Дубровичи. Его вертолет потерял управление, ударился о землю и загорелся. Командир экипажа Игорь Бутенко погиб на месте, второй пилот Александр Клетнов смог покинуть кабину. Позже выяснилось, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.
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