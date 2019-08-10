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13:22, 10 августа 2019 1 006
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В Дубровичах почтили память погибшего на «Авиамиксе» летчика. Фото

В Дубровичах почтили память погибшего на «Авиамиксе» летчика. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На полигоне Дубровичи почтили память Игоря Бутенко, погибшего во время «Авиамикса» в 2015 году. К памятнику летчика возложили цветы губернатор Николай Любимов, главком ВКС Виктор Суровикин, представители Китая, Казахстана и Белоруссии и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Священники почтили память погибшего короткой молитвой.

Напомним, полковник Игорь Бутенко пилотажной группы «Беркуты» погиб 2 августа 2015 года во время показательных выступлений на полигоне Дубровичи. Его вертолет потерял управление, ударился о землю и загорелся. Командир экипажа Игорь Бутенко погиб на месте, второй пилот Александр Клетнов смог покинуть кабину. Позже выяснилось, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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