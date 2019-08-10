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20:10, 10 августа 2019 122
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Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области скончался в больнице

Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области скончался в больнице

Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области скончался в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Рязанского областного таджикского центра «Самани» Хасана Шамсиева.

«Один человек скончался в больнице, он гражданин Республики Таджикистан. Еще один в очень тяжелом состоянии», — сказал он.

Напомним, ДТП произошло утром во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе.

30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего москвича. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли. Пострадали восемь человек.

Ранее появились фото и видео с места аварии.


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