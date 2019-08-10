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Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области скончался в больнице. Об этом сообщил
«Один человек скончался в больнице, он гражданин Республики Таджикистан. Еще один в очень тяжелом состоянии», — сказал он.
Напомним, ДТП
30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего москвича. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли. Пострадали восемь человек.
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