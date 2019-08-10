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12:51, 10 августа 2019 117
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Любимов поручил обеспечить сотовую связь в рязанских полях

Любимов поручил обеспечить сотовую связь в рязанских полях

Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Николай Любимов поручил обеспечить сотовую связь на полях, где проходят уборочные кампании. Об этом он заявил в пятницу, 9 августа, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что на полях, где нет покрытия сотовой связи, не может в полную силу работать сельскохозяйственная техника с навигацией.

«Министерство сельского хозяйства региона, новое министерство цифрового развития, министерство промышленности и экономического развития должны вместе с сотовыми операторами поработать для того, чтобы выяснить, где в первую очередь это нужно исправить, и в дальнейшем такую работу проводить на территории всей области», — сказал Любимов.

Он добавил, что господдержка агропромышленного комплекса в регионе продолжится.


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