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10:01, 1 августа 2019 102
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В Муроме погиб рабочий «Водоканала» во время ремонта канализации

В Муроме погиб рабочий «Водоканала» во время ремонта канализации

В Муроме погиб рабочий «Водоканала» во время ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По предварительной информации, 31 июля, когда большая часть бригады ушла на обед, двое рабочих продолжили рытье траншеи для прокладки коммуникаций. 55-летний мужчина спустился на дно двухметровой траншеи, и в этот момент обвалился грунт. Мужчина погиб на месте происшествия.

«В ходе доследственной проверки следователь СК России намерен дать объективную оценку действия руководства муниципального предприятия по организации работы и контролю за их исполнением», — уточнили в пресс-службе следкома.


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