В Муроме погиб рабочий «Водоканала» во время ремонта канализации

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Муроме погиб рабочий «Водоканала» во время ремонта канализационного коллектора. Об этом сообщил
По предварительной информации, 31 июля, когда большая часть бригады ушла на обед, двое рабочих продолжили рытье траншеи для прокладки коммуникаций. 55-летний мужчина спустился на дно двухметровой траншеи, и в этот момент обвалился грунт. Мужчина погиб на месте происшествия.
«В ходе доследственной проверки следователь СК России намерен дать объективную оценку действия руководства муниципального предприятия по организации работы и контролю за их исполнением», — уточнили в пресс-службе следкома.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Северной окружной «Тойота» снесла ограждение
|
cледующая новость →Ночью на рязанской трассе «Мерседес» сбил пешехода
Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.