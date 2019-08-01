Председатель рязанской облдумы отчитался об имуществе

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Главы парламентов регионов России отчитались о доходах и имуществе. Соответствующий материал опубликовал
Агентство отметило, что «среди глав парламентов есть обладатель 192,2 гектара земли». Им оказался председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.
До избрания председателем облдумы он входил в состав Госдумы пятого созыва, а еще ранее занимал посты первого заместителя главы администрации Рязани по социально-экономическому развитию и заместителя главы администрации по муниципальной собственности.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.