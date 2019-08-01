Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 1 августа 2019 428
 1    0

Аркадий Фомин пообещал передать часть своей земли оленям

Аркадий Фомин пообещал передать часть своей земли оленям

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Аркадий Фомин пообещал передать часть земли, которая находится у него в собственности некоммерческому партнерству для разведения и последующего выпуска животных в дикую природу. Об этом RZN.info лично сообщил спикер облдумы.

По словам политика, он владеет землей уже много лет.

«Уже в этом году я хочу безвозмездно передать ее для создания питомника», — отметил спикер облдумы.

Он также уточнил, что территория находится в Шиловском районе, это земля сельхозназначения.

Напомним, ранее Фомина назвали самым крупным землевладельцем среди глав парламентов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
10 минут назад
Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе

Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе

После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 328
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 664
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 195
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:14, 25 июля 2019 11 586
В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов 3
19:22, 22 июля 2019 11 359
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум