Аркадий Фомин пообещал передать часть своей земли оленям

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Аркадий Фомин пообещал передать часть земли, которая находится у него в собственности некоммерческому партнерству для разведения и последующего выпуска животных в дикую природу. Об этом
По словам политика, он владеет землей уже много лет.
«Уже в этом году я хочу безвозмездно передать ее для создания питомника», — отметил спикер облдумы.
Он также уточнил, что территория находится в Шиловском районе, это земля сельхозназначения.
Напомним, ранее Фомина
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.