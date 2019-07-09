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8:33, 9 июля 2019 1 273
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В Магадане ввели штраф за кормление голубей

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Фото: Pixabay.com

В Магадане ввели штраф за кормление голубей. Представитель муниципальной власти уточнил РИА Новости, что он составляет от двух с половиной до пяти тысяч рублей.

Таблички с предупреждениями установили в разных районах города. В соцсетях магаданцы указывают, что закона, ограничивающего кормление птиц, нет, и называют решение мэрии неправомерным.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах. По его словам, птицы распространяют мусор, а их помет портит художественные объекты.


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