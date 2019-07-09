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Фото: Pixabay.com
В Магадане ввели штраф за кормление голубей. Представитель муниципальной власти уточнил
Таблички с предупреждениями установили в разных районах города. В соцсетях магаданцы указывают, что закона, ограничивающего кормление птиц, нет, и называют решение мэрии неправомерным.
Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах. По его словам, птицы распространяют мусор, а их помет портит художественные объекты.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.