Рядом с детсадом под Рязанью построят храм в честь Петра и Февронии

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Рядом с детсадом в поселке Листвянка построят храм в честь Петра и Февронии. Об этом говорится в оповещении о начале публичных слушаний, опубликованном в «Рязанских ведомостях».
Согласно документу, заявитель требует построить здание в зоне, где храмы условно-разрешены.
Территория располагается в зоне улицы 1-й Прудной рядом с детсадом.
Ознакомится с проектом можно с 9 до 18 часов в здании клуба поселка Листвянка на улице Школьной № 1Б.
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